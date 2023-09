NAZIONE, Gonzalez porta la Fiorentina in Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nell'edizione odierna de La Nazione è presente un articolo dedicato alla partita di ieri tra Fiorentina e Rapid Vienna. La Fiorentina si era complicata la vita a Vienna, ma ieri sera ha saputo recitare la parte nel migliore dei modi. Nella partita di ieri c'è stata tanta Fiorentina e poco Rapid. Gli austriaci si presentano a Firenze abbastanza chiusi, linee strette e contropiede. Rapid che parte bene e dopo sei minuti colpisce una traversa con Mayulu. Nella formazione viola l'unica novità è Kouame.

Il match è vivace sin dai primi minuti, e, dopo la traversa, Biraghi prova a portare i suoi in vantaggio, ma non ci riesce. Al quarto d'ora è ancora il Rapid con Grull a sfiorare il gol. La Fiorentina ci crede e accende un forcing asfissiante: prima con Nzola e poi con Kouame che cerca la soluzione dalla distanza e sfiora il palo e Nico ci prova con un pallonetto di poco fuori misura. Alla fine il gol arriva e a firmarlo è proprio l'argentino Nico Gonzalez che mette in rete una respinta del portiere Hede su una deviazione all’indietro di Auer. L'obiettivo viola a quel punto è di evitare i supplementari e a tre minuti dal 90' Sattlberger colpisce il pallone di mano e l'arbitro assegna il calcio di rigore a favore della squadra di Vincenzo Italiano. Sul dischetto si presenta di nuovo Nico che con freddezza segna e porta in Europa la Fiorentina.