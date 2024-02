NAZIONE, Fiorentina, ecco la nuova B2 Beltran-Belotti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo editoriale sulle colonne del quotidiano La Nazione quest'oggi in edicola, il noto giornalista Benedetto Ferrara si è espresso positivamente sull'arrivo a Firenze di Belotti. Il Gallo, scrive, non può che fare in viola per tre ragioni: la sua voglia di riscatto; il suo obiettivo di riconquistarsi la Nazionale in vista dei prossimi europei e per il fatto che statisticamente è difficile sbagliare(la Fiorentina) il quinto attaccante consecutivo. Anche se la sconfitta di Lecce è stato un duro colpo, per molti versi inspiegabile, dalla sfida del Via del Mare è uscita una nuova intrigante coppia d'attacco: Belotti-Beltran. La nuova B2, se pure senza paragoni, come ai tempi di Baggio e Borgonovo.

Ieri poi è tornato a parlare Rocco Commisso che da buon capo ha difeso i suoi uomini, da Italiano ali giocatori, passando per staff e dirigenti. Dopo un mercato fatto più di buone intenzioni che di ottimi colpi, adesso la Fiorentina torna a fare sul serio sul campo. I viola sono ancora in corsa in tre competizioni, quindi sarà importante già da domani riuscire a mettersi il periodo buio alle spalle.