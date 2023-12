NAZIONE, Feste in famiglia e ritorno al V.Park il 26

FirenzeViola.it

Nonostante non si possa parlare di vera e propria "sosta natalizia" perché quest'anno la Serie A non si ferma, la Fiorentina potrà beneficiare di tre giorni e mezzo liberi per poter festeggiare le feste con i propri cari e staccare un po' la spina. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 26 pomeriggio, così che la squadra abbia tre giorni per preparare la sfida contro il Torino che chiuderà il un 2023 con numeri pazzeschi.

La Fiorentina, riferisce La Nazione, è il club ad aver giocato più partite in Europa: 64 contando anche quella di venerdì prossimo, suddivise in 41 di campionato, 6 di Coppa Italia e 17 di Conference League. Il nuovo anno si aprirà poi con la sfida al Sassuolo, che chiuderà il girone di andata, e l'importante quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna. A fine mese poi, dopo aver ospitato al Franchi l'Udinese, la Viola volerà a Riad per giocarsi le final four di Supercoppa Italiana, con la semifinale contro il Napoli in programma giovedì 18 gennaio alle ore 20:00.