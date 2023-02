NAZIONE, Evitate tutte le big, ma occhio al Sivasspor

Analizzando quello che è stato il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League nella giornata di ieri a Nyon, l'edizione odierna de La Nazione afferma che rispetto allo scorso novembre, quando la mano di Smicer sembrò non particolarmente favorevole la Fiorentina, è andata meglio. Almeno sulla carta. Per la formazione viola sono state evitate le big come Villareal, West Ham e Nizza, ma pure l'AZ Alkamaar che sfiderà la Lazio. La squadra turca, come già analizzato nella giornata di ieri da FirenzeViola.it, sta effettuando dei test amichevoli in queste settimane per non perdere il ritmo partita. Il campionato è stato sospeso a causa del terremoto che ha colpito Turchia e Siria e riprenderà solo nel weekend del 3-4 Marzo.