NAZIONE, Euromissione. Stasera la numero 28 di Italiano

"Eurochiamata. Missione Plzen", è il titolo con cui La Nazione apre le sue pagine sportive. La prima è sempre importante, specialmente se giocata in trasferta. Quella di stasera sarà la partita numero ventotto della giovane carriera da allenatore di Vincenzo Italiano. Una manciata di presenze europee non banale, perché raccolta in sole due stagioni.

La soddisfazione per la ‘pescata’ nel giorno del sorteggio adesso dovrà essere dimostrata sul campo. Si poteva prendere di peggio, ma nello studiare il Viktoria i match analyst di Vincenzo Italiano si sono accorti che fargli gol è impresa ardua: 3 sole le reti subite nel corso del torneo (tra l’altro tutte in trasferta, dunque alla Doosan Arena la porta è inviolata), a fronte di 22 realizzate. In più, il Viktoria non ha mai perso in Conference League in questa stagione.