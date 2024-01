NAZIONE, Dopo Riyad tutti sul banco degli imputati

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rabbia, delusione, frustrazione e una certezza: quando hai la sensazione di poter fare il colpo ed esci dal campo praticamente annichilito. Troppo brutta la Fiorentina per pensare che sia la stessa che nel futuro prossimo continuerà a lottare su tre fronti. A Riyad non ha funzionato quasi nulla ma archiviare tutto come “incidente di percorso” sarebbe sbagliato e nocivo.

Bisogna aver ben presente quello che non ha funzionato e che sia di stimolo a società, allenatore e giocatori per trarre ognuno le proprie valutazioni e agire di conseguenza: agire sul mercato, rivalutare l’atteggiamento tattico, avere maggiore personalità e non solo nei soliti noti. Tre priorità, scrive La Nazione, da risolvere in dieci giorni, perché sprecare un’occasione del genere sarebbe un peccato.