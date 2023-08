NAZIONE, Dominguez o Vera: piedi buoni in mediana

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da La Nazione l’addio di Gaetano Castrovilli ha aperto una falla importante nel centrocampo della Fiorentina. Barone e Pradè, quindi, dovranno intervenire anche sulla linea mediana. Un rinforzo di primo piano, due se alla fine dovesse partire anche Sofyan Amrabat. I nomi noti restano tutti meritevoli di attenzione. Scemata nella giornata di ieri l’attenzione mediatica sullo svincolato Pereyra, che era balzato in vetta ai papabili dopo la certezza dell’addio di Castrovilli. L’ex capitano dell’Udinese rimane in attesa di una nuova sfida. Qualche contatto con la Fiorentina c’è stato nei giorni scorsi. Adesso il club viola sta guardando anche oltre.

Ad esempio sul fronte Dominguez. Altro elemento che piace parecchio e per il quale la Fiorentina avrebbe già avanzato una proposta ufficiale. Il discorso tra il giocatore ed il Fenerbahce resta attuale ma in stand by. Sullo sfondo il Milan. La certezza è che entro il mese di agosto Dominguez cambierà squadra, il Bologna non può permettersi di perderlo a parametro zero pur continuando a chiedere 15 milioni di euro. Altre idee? Sicuramente Fausto Vera, proposto da intermediari a diversi club, tra cui appunto la Fiorentina. Argentino classe 2000 del Corinthians, con la Fiorentina che non ha detto no di fronte alla proposta.