NAZIONE, Domani vale il triplo: ecco perché

L'edizione odierna de La Nazione spiega di come la sfida di domani a Torino contro la Juventus, per la Fiorentina, nonostante lo sciopero dei tifosi viola a Torino e una classifica modesta, non avrà un tono minore rispetto a quello che si possa pensare. Questo perché, in casa viola, si sta per affacciare la sfida contro il Braga, e il risultato e la prestazione contro la Juve avranno per i viola tre conseguenze immediate: la posizione in classifica, migliorare o peggiorare il clima non ideale intorno alla Fiorentina e aumentare o diminuire ulteriormente la fiducia all'interno di una squadra che in campionato ha messo insieme solo un punto nelle ultime quattro partite.