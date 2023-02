NAZIONE, Domani possibile chance per Bianco. Castro...

In vista di quella che potrebbe essere la formazione titolare scelta domani da Vincenzo Italiano contro il Braga, l'edizione odierna de La Nazione, alza le quotazioni che vedrebbero dal primo minuto Bianco in cabina di regia. Amrabat potrebbe accomodarsi in panchina, con il classe 2002 attualmente in ballottaggio con Mandragora. A completare il centrocampo, scrive il quotidiano, ci saranno, salvo sorprese, Bonaventura e Duncan.Spera anche Castrovilli (può essere il cambio di Bonaventura) che insegue il debutto europeo con la maglia della Fiorentina.