NAZIONE, Domani il primo atto della sfida tra viola e Dea

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, a Bergamo andrà in scena il primo atto di Atalanta-Fiorentina. Una sfida che, rispetto alle due valide per le semifinali di Coppa Italia, avrà una particolarità. Sarà infatti l'unica con Gasperini, uno degli allenatori meno amati da pubblico fiorentino, sulla panchina dei nerazzurri. Il tecnico torinese è squalificato per il doppio confronto con i viola del 3 e del 24 aprile in Coppa.

Domani al Gewiss Stadium sarà il primo di tre faccia a faccia tra gigliati e bergamaschi nel giro di 38 giorni. Uno scontro importante per Biraghi e compagni che, con una vittoria, si porterebbero a meno uno proprio dalla formazione orobica. Una sfida mai banale tra Fiorentina e Atalanta, sia per la rivalità tra le due tifoserie, sia per quella, emersa negli ultimi anni, tra le due società.

Un'inamicizia che si è ingrandita soprattutto con quanto accaduto lo scorso anno quando la società nerazzurra non ha condannato i cori discriminatori dei suoi tifosi nei confronti del patron viola. L'aspetto favorevole ai viola in vista della sfida di domani, e anche del doppio confronto in Coppa Italia, riguarda i precedenti favorevoli di Italiano con l'Atalanta. Tra le big del nostro calcio infatti la Dea è la squadra che il tecnico siciliano ha battuto più spesso, quattro volte. A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.