NAZIONE, Domani allenamento, ma nulla sarà come prima

Dalla notizia della scomparsa di Joe Barone, sul maxischermo dello Stadio “Curva Fiesole” del Viola Park hanno iniziato a scorrere le immagini sorridenti del direttore generale viola. È proprio lì che oggi alle 13:30 tutte le giovanili della Fiorentina si troveranno per dare l’ultimo saluto a Barone, che considerava tutti allo stesso modo: dal capitano Biraghi fino all’ultimo dei pulcini. Chiaramente, scrive La Nazione, tutti gli allenamenti di oggi sono annullati. Tutti i dipendenti saranno in silenzio a rendere omaggio al direttore.

Da domani riprenderanno tutti a lavorare, compresa la prima squadra. Sarà strano e difficile ricominciare per i ragazzi di Italiano, abituati sempre a vedere a bordo campo Barone. Impossibile che tutto possa tornare come prima, non lo fu per Astori e non lo sarà nemmeno questa volta.