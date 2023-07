NAZIONE, Decisione Uefa-Juve in arrivo: ecco quando

FirenzeViola.it

Dovrebbe mancare veramente poco, solo qualche ora e finalmente, la Fiorentina, capirà se nella prossima stagione sarà in Conference League al posto della Juventus. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, il verdetto definitivo, salvo sorprese, arriverà domani. Una data che comunque, specifica il quotidiano, permetterebbe di avere ancora dei margini di discussione per eventuali ricorsi. A prescindere da tutto, la Fiorentina resta alla finestra speranzosa.