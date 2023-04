NAZIONE, Dallo stadio al mister: Rocco svela il futuro

Una conferenza a 360 gradi, quella realizzata ieri da Rocco Commisso. Il patron viola, come analizzato dall'edizione odierna de La Nazione, si è soffermato su vari aspetti, con la questione stadio in primo piano, etichettandola come il suo più grande fallimento. Allo stesso tempo, il presidente viola, resta ottimista per il progetto del restyling, senza però, mettere un euro. Guardando invece l'aspetto sportivo, massima fiducia e grandi elogi per mister Italiano, reputato da Commisso l'uomo più importante nella Fiorentina. Inoltre, sulle voci di un possibile divorzio a fine stagione, Joe Barone smentisce il tutto.