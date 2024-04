NAZIONE, Da Arthur al Gallo Belotti. Le scelte di fine stagione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oltre al delicato caso riguardante Vincenzo Italiano, La Nazione oggi in edicola si concentra sui calciatori viola, otto, che il 30 giugno andranno in scadenza di contratto. Partendo dai due registi della squadra Arthur e Maxime Lopez, entrambi sono arrivati in prestito con diritto di riscatto, fissato a 20 milioni per il brasiliano e a 9 per il francese, la scorsa estate. La Fiorentina, che non ha ancora deciso come muoversi, per decidere se trattenerli o lasciarli tornare rispettivamente a Torino e Sassuolo dovrà prima parlare con Juventus e neroverdi. Prestito sì, ma secco, quello di Andrea Belotti. I viola vorrebbero trattenere la punta a Firenze ma senza spendere cifre importanti, anche qui a giugno ci dovranno essere colloqui con la Roma. L'ultimo calciatore in prestito è Faraoni, ma per lui il riscatto è fissato a cifre più abbordabili.

Diverso il discorso per gli svincolati. Castrovilli a giugno sarà libero di accasarsi dove meglio crede, mentre più complicata la situazione di Duncan, Kouame e Bonaventura. Per tutti e tre il contratto prevede un opzione, nel caso di Bonaventura che può scattare in automatico, per il rinnovo di un ulteriore anno. Se Duncan sembra vicino all'addio, anche se si potrebbe pensare ad un rinnovo anche per evitare di perderlo a zero, la Fiorentina dovrà muoversi anche per trattenere Kouame o, al massimo, per non lasciarlo partire gratuitamente. Riguardo a Jack invece, viste anche le polemiche di gennaio, vedremo cosa succederà con i viola che sicuramente dovranno mettersi ad un tavolo con l'entourage del calciatore azzurro.