NAZIONE, Contatti con il Nizza per cedere Igor. E Viti...

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma sulle probabili scelte di mercato che verranno fatte in difesa, in particolare con Igor. Il futuro del brasiliano è lontano da Firenze, ma ad oggi non si registrano forti accelerate da parte di nessun club. Plausibile che sia la stessa Fiorentina a proporre all'ex SPAL delle destinazioni intriganti che lui stesso valuterà. Per questo, prosegue, sembrano già avviati e a buon punto i contatti con il Nizza per portare Igor alla squadra francese.

Le cifra? Si parla di poco meno di 10 milioni. E chi potrebbe fare il percorso inverso da Nizza fino a Firenze è Mattia Viti, per il quale, in virtù del contratto in scadenza nel 2027, la cifra da sborsare è vicina ai 12 milioni di euro. In ogni caso la società Viola avrà prima un colloquio anche con l'allenatore del Nizza, Digard.