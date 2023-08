NAZIONE, Berardi in viola? Solo in un modo. E Nico...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, l'opzione Berardi in ottica Fiorentina sarebbe da prendere sotto la lente d’ingrandimento in un unico caso, ossia se Nico Gonzalez dovesse essere ceduto. Al momento però per l'argentino non ci sono voci di addio. Le sirene inglesi provenienti dal Brentford sono destinate a non decollare. Al momento, gli unici scenari in cui la Fiorentina potrebbe mettersi a trattare la cessione dell'argentino, scrive il quotidiano, sono due: un'altra offerta del Brentford superiore ai 30 milioni o una ricchissima proposta proveniente dall'Arabia.