NAZIONE, Beltran-day: le parole dall'Argentina

"Scatta il Beltran-day". Così la Nazione titola l'articolo dedicato alla giornata di oggi in casa Fiorentina. dedicando l'apertura dello spazio dello sport all'imminente arrivo dell'ex centravanti del River e riportando anche alcune parole pronunciate dallo stesso Beltran al momento della partenza, ieri pomeriggio, da Buenos Aires: "Ho parlato con Paulo (Dybala, ndr), ma alcune cose non sono successe - ha detto il classe 2001. "La Fiorentina è sempre stata interessata a me ed il progetto sportivo che ha è molto buono. Sono rimasto fedele anche a quello. Al River ho realizzato il mio sogno, se avessimo passato il turno in Copa Libertadores non so se mi sarei trasferito".

Il quotidiano poi parla della giornata che attende Beltran e la Fiorentina: il giocatore è atteso in città stamani per le visite mediche e l'approdo al Viola Park con firma su un contratto che lo legherà al club di Commisso fino al 2028 (stipendio di 1,8 milioni). "In serata potrà poi fare il primo bagno di folla allo stadio Franchi" in occasione dell'amichevole con l'Ofi Creta