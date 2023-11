NAZIONE, Basta mugugni: Biraghi conquista la curva

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Fiorentina-Biraghi, scocca l'amore: la Nazione racconta del rapporto travagliato tra il capitano dei viola e i suoi tifosi, una relazione difficile rinsaldata dagli ultimi giorni. A colpire il popolo fiorentino è stato il gesto del numero tre che, lontano dalle telecamere, senza sponsorizzarlo da alcuna parte, ha dato una mano alle popolazioni alluvionate della città metropolitana andando a spalare il fango come tanti volontari.

Da quel momento qualcosa è cambiato nel rapporto coi suoi tifosi, che anche contro il Bologna lo hanno ringraziato con uno striscione ad hoc per il gesto. Senza grossi proclami, senza utilizzare social, Biraghi è entrato nel cuore del tifo viola non tanto per le giocate in campo ma per la dimostrazione di vicinanza ad una terra che, dopo sette anni di militanza in viola, sente come casa sua.