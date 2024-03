NAZIONE, Barone: l'uomo d'azienda sempre con l'elmetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Era il maggio del 2019 quando Joe Barone venne avvistato per la prima volta a Firenze, durante un Fiorentina-Genoa 0-0 che servì per restare in Serie A (CLICCA QUI). Allora come oggi, scrive La Nazione, riportava tutto a Rocco Commisso, di cui è stato la voce e gli occhi in questi cinque anni. Joe, Giuseppe Barone se n’è andato nel giorno del suo onomastico: è stato il fante d’assalto di Rocco a Firenze. Sempre in prima linea, spesso e volentieri a muso duro: non si è risparmiato mai, di questo gli va dato atto, per la Fiorentina. Uomo d’azienda sempre con l’elmetto, Joe è diventato – col passare degli anni – l’unico perno di una società che voleva farsi moderna. Passava tutto da lui.

Famiglia viola, Commisso e Barone hanno ripetuto questa frase come un mantra. In realtà non erano tutte rose e fiori, e sarebbe ipocrita nel momento della sua morte, omettere i passaggi sbagliati di una persona sanguigna e passionale. Rapporti tesi con la politica, con alcuni Presidenti di altre società, a volte sfociata in comportamenti poco ortodossi, Barone è stato spesso vissuto con occhiate di sfida dai suoi colleghi. Lui ha sempre ribadito di aver agito nell’interesse della Fiorentina, ma a volte la buona intenzione è fallita clamorosamente. Joe e la stampa, altro fronte di polemica sempre aperto: anche qui ci sono state due fasi. La prima, estremamente suadente, poi via via è stata fatta una personale selezione, restringendo di molto la cerchia. A volte aveva ragione, altre no: è banale dirlo ma il personaggio è stato divisivo e non appaia una critica, tanto meno in questo momento.