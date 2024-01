NAZIONE, Arthur e Jack in calo, ora 8 giorni per recuperare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Questa mattina sulle proprie colonne La Nazione fa il punto anche sulla condizione fisica di alcuni giocatori della Fiorentina, nettamente in calo per qualche big. Come scritto dal quotidiano Arthur si è allenato a spizzichi e bocconi nell’ultimo periodo e Italiano ha preferito gestirlo per evitare di perdere quello che è ormai un giocatore di vitale importanza per il gioco della viola. Un altro big in calo è Jack Bonaventura: il trequartista non segna dal 3 dicembre, è spesso nervoso e manca un po’ di quell’atletismo di inizio anno.

In tal senso, questo mini-stop di 8 giorni sarà fondamentale per recuperare le energie per alcuni elementi della squadra, chiamati agli straordinari vista anche l’assenza di diversi elementi importanti.