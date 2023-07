NAZIONE, Abbonamenti: differenza tra tariffe pro e easy

FirenzeViola.it

Con lo slogan "Niente ci unisce come la passione. Siamo la generazione viola" è iniziata ieri la campagna abbonamenti della Fiorentina. Non fra poche polemiche visti i cospicui aumenti di prezzo, la società viola ha messo in vendita i pacchetti per la prossima stagione. Lo scetticismo dei tifosi non è dovuto solo ai prezzi, ma anche alle modalità di acquisto: da quest'anno la Fiorentina differenzia due modalità di abbonamento, quello con tariffa Easy e quello con tariffa Pro.

A tal proposito, la Nazione spiega la differenza tra Easy e Pro chiarendo come nel primo caso l'abbonamento costi leggermente meno, ma non sia cedibile in nessuna occasione e per nessun motivo. La versione Pro dà invece diritto a cedere l’abbonamento per cinque volte nella stagione ad eccezione delle partite contro Inter, Milan, Lazio, Juventus, Napoli e Roma. Si è già cominciato a dibattere molto su questo tema. Al di là di una serie di agevolazioni e prelazioni, l’abbonato Pro ha anche la possibilità di rivendere il proprio posto in caso non possa assistere ad una partita: in questo caso il ricavato della vendita sarà diviso al 50% tra l’abbonato e la Fiorentina.