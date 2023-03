LA REPUBBLICA, Vietato sottovalutare gli avversari

Come riportato dal quotidiano La Repubblica questa mattina, per la Fiorentina sarà vietato sottovalutare il Sivasspor questa sera. Lo ha ribatto anche in conferenza stampa il tecnico Italiano, che però ha anche elogiato il momento di forma della sua squadra, evidenziando soprattutto che la Fiorentina detiene la statistica migliore in serie A di giocatori decisivi entrati in partita in corso. Italiano è pronto a schierare una squadra diversa rispetto a quella contro il Milan, che vede il ritorno in attacco di Jovic e di Saponara alla sinistra con Gonzalez a completare il tridente, a centrocampo Amrabat, Barak e Bonaventura. In difesa non dovrebbe tornare titolare Milenkovic: il tecnico siciliano dovrebbe confermare i quattro che hanno giocato anche in campionato, con Terracciano a protezione della porta.