LA NAZIONE, Viola Park, un mese in più per le "finiture"

Con il rientro a Firenze di Rocco Commisso, atteso per domani, l’edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione del Viola Park, una delle questioni per cui il presidente viola fa ritorno in città. Il club sperava nella fine dei lavori per marzo: alcuni padiglioni sono già completati e le tempistiche risultano rispettate per tutte le strutture. Ma, riporta il quotidiano, per le “finiture” e i collegamenti viari interni verso i campi di gioco, la realizzazione richiederà circa un mese in più. Anche perché tra novembre e dicembre i lavori vennero rallentati dagli oltre 40 giorni di pioggia. Non è da escludere - si legge - che Commisso rimanga a Firenze per seguire da vicino tutto il completamento dei lavori.