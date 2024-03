LA NAZIONE, Viola convalescente. Superficialità difensiva

FirenzeViola.it

"L'Europa dei "poveri" è fatta di partite incredibili su campi improbabili". Inizia così il commento su La Nazione di Benedetto Ferrara, in merito al successo della Fiorentina in Ungheria contro il Maccabi Haifa.

"La vittoria conquistata in trasferta, in campo neutro, rasserena il gruppo e i timori sul passaggio del turno, ma è impossibile non prendere atto della superficialità difensiva di una Fiorentina che, andata subito in vantaggio con Nzola (halleluia), forse ha pensato di prendere di tacco questa sfida. E questo fa riflettere sulle condizioni della Fiorentina, ancora convalescente e costretta a soffrire (e a far soffrire la sua gente) anche in partite che sulla carta dovrebbero essere "semplici". Risultato ok. Il resto si vedrà. Ps. Bravo Beltran".