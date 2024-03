LA NAZIONE, Rocco non molla: verso la continuità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Rocco Commisso resterà a Firenze per pianificare il futuro, scrive La Nazione, con il presidente che punterà per ora sulla continuità. "Al centro del villaggio ci si è rimesso lui. E pensare che in tanti hanno provato pure a farlo desistere dal tornare a Firenze - si legge - ma appena ha capito che non ci sarebbe stato niente da fare per il fidato Joe ha fatto organizzare il volo con rotta su Firenze. Ha sofferto e sta soffrendo ma non ha voglia di mollare".

Sul riassetto societario il quotidiano spiega."Ancora presto per ipotizzarlo. Quella che filtra è una volontà di continuità, almeno nell'immediato. Almeno fino a fine stagione. Poi si vedrà se inserire una nuova figura, magari più politica per i rapporti in Lega e con le istituzioni. Ruolo che oggi sembra cucito addosso su Alessandro Ferrari, vera e propria ombra di Joe Barone. Ha partecipato a qualsiasi riunione con lui".

Inoltre il giornale parla della figura di Mark Stephan, che resta amministratore delegato, con potere di firma se Barone ci metteva la faccia l'ok definitivo era il suo. Di fatto il controllo della Fiorentina è in una mano sua e in una di Rocco"