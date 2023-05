LA NAZIONE, "Quella ciliegina da assaporare con orgoglio"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'edizione odierna de La Nazione, il collega Cosimo Zetti dice la sua dopo la vittoria della Fiorentina sul Basilea: “Due finali di coppa, roba da stropicciarsi gli occhi, un epilogo su cui nessuno, a inizio stagione, avrebbe scommesso un euro. […] Chiamateci pure provinciali, ma Firenze non viveva un epilogo del genere da tempo immemore. Addio limbo, addio stagioni anonime. Questa volta il ruolo da protagonista ce lo siamo guadagnato. […] Non ci siamo annoiati, mai un momento di pausa. Abbiamo riscoperto la passione, la sofferenza e l’orgoglio di poter sventolare il vessillo viola sia in Italia che in Europa. La ciliegina, come l’ha definita Italiano è finita dritta dritta nel cestino. Ora c’è solo da posizionarla al centro della torta”.