LA NAZIONE, Qualcosa si sta rompendo: ACF consapevole

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Zero punti e un carico di alta tensione. La Fiorentina è tornata così da Lecce" scrive il collega Riccardo Galli su La Nazione. "E i messaggi - tutt’altro che criptati - lanciati da Cristiano Biraghi nell’immediato post partita rappresentano un segnale d’allarme su quello che si sta vivendo all’interno dello spogliatoio viola. […] Messaggi senza appello e che di sicuro accendono una luce preoccupante sulla tenuta psicologica all’interno del gruppo.

[…] Italiano, i giocatori, la società hanno vissuto il ritorno da Lecce con la consapevolezza che qualcosa si sta rompendo e visto che il tempo di rimediare e ripartire c’è, è bene e giusto fare subito chiarezza. […] Le emozioni e le ambizioni di dicembre sono già lontano anni luce e serve e servirà una scossa per ricompattare tutte le componenti del progetto viola, prima che le prossime settimane si portino via anche quelle possibilità di riscatto che la Fiorentina ha davanti. «La figura vergognosa» (per dirla con il capitano viola), fatta a Lecce deve in qualche modo risvegliare tutti e diventare la scintilla dell’orgoglio per ripartire".