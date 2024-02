LA NAZIONE, Primi tempi regalati. Troppe partenze slow

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fra i tanti aspetti che Italiano e il suo staff stanno esaminando riguardo alla Fiorentina c’è soprattutto l’approccio alla partita. Lo scrive La Nazione, puntualizzando che il dato si riferisce in particolar modo ai primi tempi. Perché da un mese a questa parte la squadra regala sempre la prima frazione di gioco, e difendersi con tanti uomini e ripartire è lo sport preferito di quasi tutte le squadre in Serie A. Ma al di là dei risultati, il secondo tempo è ormai di gran lunga migliore del primo.

È accaduto in tutto il 2024: con Sassuolo e Lecce in trasferta, contro Udinese e Inter in casa. In mezzo lo stesso discorso in Supercoppa contro il Napoli e la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. La Fiorentina per cominciare a girare sembra abbia sempre bisogno di uno schiaffo. Generalmente la reazione arriva, ma ultimamente non sta bastando per vincere. I numeri parlano chiaro: 14 le partite in cui la squadra è riuscita a segnare nel primo tempo: zero sconfitte. Dato da sottolineare con la matita rossa. Contestualmente sono arrivate 11 vittorie e 3 pareggi. Di contro, nelle ultime 7 partite stagionali la squadra non ha mai segnato nei 45 minuti iniziali. Morale della favola: 4 sconfitte, 2 pareggi (dopo uno di questi è arrivata la vittoria ai rigori col Bologna in coppa) e un solo successo col Torino. La chiave è qui - chiosa il quotidiano -.