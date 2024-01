LA NAZIONE, Nico pronto a entrare. Beltran, la stoffa c'è

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Arrabbiata e animata da un senso di rivalsa che arriva dall’Arabia, ma anche dal sorpasso effettuato in classifica dell’Atalanta che ha vinto il confronto di ieri contro l’Udinese, la Fiorentina si accinge a sfidare l’Inter. I viola dovranno ritrovare loro stessi. O meglio le proprie certezze e qualità che gli hanno spinti lassù, evidenzia La Nazione. Di fronte ci sarà una squadra, quella di Inzaghi, carica dalla Supercoppa e dal pareggio di ieri della Juventus con l’Empoli, ma arriverà a Firenze senza due colonne come Barella e Calhanoglu.

Non solo. Italiano potrà contare di nuovo su Nico Gonzalez, magari non dal primo minuto. Ma l’argentino - si legge - probabilmente uscirà dalla panchina per dare sostanza e qualità alla parzialmente sterile azione offensiva viola. Restando in tema Albiceleste, curioso il duello a distanza fra Lautaro Martinez e Lucas Beltran. Le qualità di leader e trascinatore silenzioso del bomber dell’Inter non si discutono, come emerso anche in Supercoppa; quelle dell’ex 9 del River Plate sono tutte da scoprire. O meglio, parzialmente da scoprire, considerati i colpi (pochi per il momento) messi in mostra; ma che autorizzano a pensare che la stoffa c’è, chiosa il giornale.