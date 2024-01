LA NAZIONE, Maledetti rigori. Ma Viola non sa più vincere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiamatela e chiamiamola maledizione dei rigori, scrive La Nazione in merito alla sconfitta della Fiorentina con l’Inter. Perché quando Nico è tornato sul dischetto nessuno avrebbe osato pensare che quel pallone pesantissimo, indispensabile per ricostruire una pareggio quasi incredibile, Gonzalez lo avrebbe sbagliato in quel modo. La Fiorentina ha cercato di aggredire l’Inter fin dall’inizio e un contropiede (viziato da fuorigioco) di Nzola sembrava un messaggio ai nerazzurri. Ma non è bastato. Proprio no.

Col possesso palla i viola se la cavano - si legge -, ma il problema resta l’affondo finale, l’ultimo passaggio. Nella ripresa Italiano inserisce Maxime Lopez per Arthur e una palla a scendere di Parisi (8’) sorprende la difesa nerazzurra e si trasforma nella seconda occasione da gol dei viola. Firenze saluta con un applauso il ritorno di Nico Gonzalez, in campo per l’ultima mezz’ora del match. Anche se poco dopo prende corpo la beffa della serata, col numero 10 che prende la palla sul dischetto, ma accade l’imponderabile. Sbaglia. Maledetti rigori. Ma la Fiorentina non sa più vincere - chiosa il quotidiano -.