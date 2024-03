LA NAZIONE, Lopez, Barak, Nzola: sta a loro sostituire i tre tenori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel momento più delicato della stagione, la Fiorentina non ha ancora ritrovato appieno i suoi tre tenori. Arthur, Nico Gonzalez e Bonaventura, con i primi due acciaccati - ma regolarmente in campo anche ieri - e il terzo squalificato per la gara con l’Atalanta in campionato, impongono a Italiano qualche riflessione in vista della partita col Maccabi Haifa di domani.

Come riporta La Nazione, è difficile pensare che già domani al Franchi si possano rivedere tutti e tre i gioielli in campo dal 1’. Torneranno utili quindi le seconde linee, da Maxime Lopez a Barak fino a Nzola in attacco, il sentore infatti è che tra la sfida di domani con gli israeliani e la trasferta con la Dea di domenica ci sarà l’occasione giusta per ammirare di nuovo un trittico di elementi che, pur avendo dato segnali di riscossa, stanno ancora facendo i conti con un futuro incerto e saranno quindi chiamati a dare continuità alle ultime uscite.

L’angolano e il ceco, in rete nella gara d’andata, sono pronti ora a vivere un finale di stagione da protagonisti dopo aver dovuto fare i conti con le tante voci di cessione che li hanno riguardati nel corso di gennaio. L’ex Spezia, dopo aver rifiutato - non senza polemiche - la partecipazione alla Coppa d’Africa, sogna di trovare il sesto centro stagionale per riaprire il ballottaggio col Gallo Belotti per un posto da titolare anche in campionato, mentre l’ex Verona conta di tornare nell’undici di partenza contro gli israeliani a oltre due mesi di distanza dall’ultima volta - scrive il quotidiano -.