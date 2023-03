LA NAZIONE, Italiano, niente scherzi: c'è l'11 migliore

Secondo La Nazione questa sera Italiano schiererà la miglior formazione possibile al cospetto del Sivasspor. Il tecnico siciliano non vuole rischiare nulla e vuole provare a ipotecare il passaggio del turno già nella partita di andata. L'allenatore viola dovrà quindi fare delle scelte, dal far partire Milenkovic dal 1' o confermare Quarta, al ballottaggio tra Biraghi (non al meglio e diffidato) e Ranieri e poi il solito testa a testa tra Jovic e Cabral, con il serbo che sembra però favorito. La Fiorentina, forte anche del buono stato mentale, vuole sfruttare il fattore casa al meglio. Inoltre la questione del record tiene banco in casa viola, la Fiorentina infatti non è mai riuscita a vincere sette gare di fila in un torneo Uefa.