LA NAZIONE, Ikoné-Belotti, ostacoli di valore e ingaggio

© foto di Federico De Luca

Anche su La Nazione trova spazio il mercato della Fiorentina, ripartendo dalla giornata di ieri che ha visto la fumata bianca per Brekalo verso la Dinamo Zagabria. Così i viola si apprestano ad accogliere Brian Rodriguez, esterno del Club America che arriverà per 6/7 milioni più percentuale sulla futura rivendita. Come evidenzia il quotidiano, ci sarà da fare i conti con le sette ore di differenza tra Città del Messico e Firenze, ma il calciatore è atteso a Firenze a stretto giro di posta, tanto che non farà parte dei convocati del Club America in vista della trasferta in casa del Juarez. Un elemento sul quale Italiano dovrà lavorare prima di metterlo a regime, ma gli attestati di stima dei tifosi ‘azulcrema’ lasciano ben sperare. Dopo gli appelli social a rimanere dei giorni scorsi, ieri in molti hanno preso consapevolezza dell’addio imminente. Cuoricini spezzati, emoticon con le lacrime agli occhi. Al di là di quello che si possa pensare a Firenze sul calciatore, al Club America aveva solo estimatori - si legge sul quotidiano -.

Spazio poi al possibile scambio Belotti-Ikoné. Secondo il quotidiano, De Rossi accoglierebbe volentieri a Roma un esterno d’attacco, mentre la Fiorentina non ha mai nascosto il gradimento per il Gallo, che in viola potrebbe avere più spazio per puntare all’Europeo. Uno scambio di prestiti pare la soluzione, ma c’è l’ostacolo rappresentato dai quasi 3 milioni a stagione che percepisce Belotti dalla Roma (fino al 2025). La differenza con lo stipendio di Ikoné (1,7 e contratto fino al 2026) è piuttosto netta. Inoltre, aggiunge il giornale, Ikoné vale il doppio di Belotti, anche per una questione di età e lunghezza del contratto. A tutto questo c’è poi da legare il discorso Nzola, che in caso di arrivo dell’ex attaccante del Torino dovrebbe andarsene. Su di lui, per il momento, si sono mossi Cagliari, Empoli, Salernitana e Genoa. Club che non hanno convinto fin qui l’ex Spezia.