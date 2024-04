LA NAZIONE, I quattro motivi per cui battere l'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scrive La Nazione, passa il futuro stasera al Franchi. Fiorentina-Atalanta è una sfida da vincere per una raffica di motivi che senza dubbio avranno riflessi pesanti sul domani della squadra. Primo: riscattare (il campionato) e dare un senso compiuto alla stagione, correndo nella direzione della vittoria della coppa. Secondo: l’orgoglio e i movimenti di Italiano. Si parla della sua panchina.

Di quello che potrà o non potrà essere. Tutto può succedere, ormai è chiaro, ma Italiano di sicuro vuole farlo nel modo migliore. Terzo: il futuro dei giocatori. Da Belotti ad Arthur, passando per il rinnovo di Bonaventura, in una Fiorentina che stanotte dimostrerà di poter arrivare davvero ad alzare la coppa Italia (poi si parlerà della Conference), anche le scelte di mercato del club potranno prendere una direzione al momento ancora imprevedibile. Quarto: zittire Gasperini (comunque in tribuna per squalifica) e mettersi alla pari della qualità dei giocatori top di un’Atalanta che superata la flessione di inizio anno, ha ripreso a fare la voce grossa con tutti.