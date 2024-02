LA NAZIONE, I giocatori in flessione mentale. Ora le idee

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Nazione sottolinea come Vincenzo Italiano si trovi a dover fronteggiare un fine settimana importante per il futuro della sua squadra. C’è chi lo vede in confusione: niente più continuità di prestazioni, troppi alti e bassi, i principi di gioco sono gli stessi con pregi e difetti. Ma la sensazione è che gli interpreti stiano attraversando un momento di usura mentale, per questo l’allenatore dovrà trovare le contromisure adatte. Non per forza tattiche. E ora necessita dei suoi tre alfieri: Bonaventura, Arthur, Gonzalez.