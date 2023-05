LA NAZIONE, Gambine Kouame, l'acciaio di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'edizione odierna de' La Nazione è presente un fondo a firma di Stefano Cecchi. L'editorialista si concentra sulle belle parole del tecnico viola Vincenzo Italiano, su Christian Kouame: "L’avessero chiesto a me quale dei giocatori viola vorrei al fianco per andare in guerra, forse avrei detto Igor, per via del fisico bronzeo che lo fa somigliare a un bronzo di Riace carioca. O magari Cabral, per la sua aggressione erculea alle partite. Ma a lui, no. Per quelle leve gracili che in passato a Prato gli fecero guadagnare il soprannome di «Gambine», e quell’aria perenne da studente in gita, no, a lui non avrei mai pensato". Il giornalista prosegue: "Il suo impegno in quel ruolo scomodo, non passò inosservato a Italiano, che volle concedergli fiducia. «Vieni con me nelle prime battaglie», gli disse il tecnico. E lui, l’attaccante che non doveva esserci, quella fiducia la ripagò eccome.Nella Fiorentina ingolfata della prima parte del campionato, Kouamé è sempre stato fra i migliori. E poco importa se dopo la sosta mondiale, si sia infilato in un buco nero. Agli occhi di Italiano, lui c’è sempre stato".