LA NAZIONE, C'è Nico ma a gara in corso. Avanti col 4-2-3-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nico Gonzalez era andato in panchina anche in Supercoppa contro il Napoli, pur consapevole di non essere ancora del tutto a disposizione. Oggi invece l’argentino è recuperato per la gara con l’Inter, alla quale prenderà parte. La sensazione è che sarà la volta buona per rivedere l’esterno sul terreno di gioco, ma non dall’inizio, secondo La Nazione. Italiano ci penserà a lungo anche oggi ma tutto lascia pensare che Nico, alla fine, si accomoderà tra le riserve, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Sulla trequarti completata da Bonaventura e Ikoné e pronta a supportare Beltran, ci sarà dunque Sottil. Sempre secondo il quotidiano, il modulo di partenza dovrebbe restare il 4-2-3-1 con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi a formare la linea difensiva. Mentre Arthur e Duncan dovrebbero comporre la solita coppia in mezzo al campo.