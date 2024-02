LA NAZIONE, Arthur in affanno, sta a Lopez: ora o mai più

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La linea mediana della Fiorentina è di fronte al classico esame da superare, afferma La Nazione sulle proprie pagine sportive. Col Frosinone servirà una prestazione convincente, volta ad alzare il baricentro della squadra. Domenica però è in forte dubbio Arthur, anche ieri allenatosi a parte. Le difficoltà di inizio anno della Fiorentina si possono (in parte) spiegare anche così, col crollo atletico del centrocampista brasiliano che comincia a pagare il conto di una stagione (la scorsa) completamente ai box.

Così, adesso è il momento di chiedere qualcosa in più a Maxime Lopez, chiamato a prendere in mano la squadra. Anche perché fin qui è stata una stagione così così - si legge -. Dal regista francese ci si aspettava di più. In realtà non ha mai trovato il ritmo giusto, lo stesso che aveva al Sassuolo, quando prima di un piccolo problema fisico aveva giocato tutte le partite (tranne due) da titolare. Anche perché quando è stato in campo è sembrato per lo più scolastico. Negli occhi tanti passaggi orizzontali e pochi rischi nelle giocate. Italiano gli chiede più personalità e uno spirito battagliero. Con lui sono chiamati a crescere anche gli altri. In primis Rolando Mandragora, che a Lecce ha mandato un segnale con il gol del momentaneo pareggio. Anche lui ha chance di giocare dal 1’ contro il Frosinone. Magari meno di Lopez, ma qualcuna ce l’ha.