LA NAZIONE, Arriva Ikoné: le tappe che lo attendono

La Nazione fa il punto sulle tappe che attendono ora il neo acquisto viola Jonathan Ikone. Il francese sarà a Firenze nel pomeriggio e già domattina si sottoporrà al protocollo di inserimento in gruppo, che non prevede al momento quarantena preventiva per nessuno, ma un tampone molecolare, senza che i calciatori, fino al risultato, possano avere alcun contatto tra di loro. Dopodiché il primo allenamento. In base all’esito dei test la Fiorentina gestirà il gruppo dei negativi, che si alleneranno ogni giorno tranne il 1° gennaio.