LA NAZIONE, Anche Ikoné può partire e portare un altro

© foto di www.imagephotoagency.it

La giornata di mercoledì, massimo giovedì, deve e dovrà essere quella giusta per chiudere i colpi Cyril Ngonge e Davide Faraoni alla Fiorentina. Lo scrive La Nazione, ricordando che i due giocatori dell’Hellas sono al momento i più richiesti dalla società di Commisso in un’operazione che prevederebbe 14 milioni da versare nelle casse del Verona (nove per Ngonge).

Una volta chiuso il discorso principale (quello per l’esterno d’attacco voluto da Italiano), il radar del mercato si sposterà su Jonathan Ikoné. Non è infatti da escludere che se per il francese arrivasse l’offerta giusta (o comunque la migliore del momento), non si decida di chiudere l’avventura in viola di un esterno che ha convinto pochissimo - si legge sul giornale -. C’è stato un sondaggio del Bologna, al quale la Fiorentina ha risposto mandando un segnale forte e chiaro sulla volontà di chiedere Karlsson. Così il club viola ha deciso di congelare ma non resettare le strade che portano a Beste dell’Heidenheim e Stengs del Feyenoord, secondo il quotidiano. Tutte operazioni che possono partire solo a seguito di una cessione di Ikone, precisa La Nazione.