LA NAZIONE, A Torino passa anche il rinnovo di Italiano

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina si appresta a sfidare il Torino, in trasferta, dove non raccoglie gioie dalla vittoria di Monza, datata 22 dicembre 2023. Quello è l’ultimo successo dei viola fuori Firenze, ulteriore stimolo per presentarsi coi granata e portare via i tre punti. Anche perché, con la Champions ormai inarrivabile - scrive stamani La Nazione -, la squadra di Italiano si è rimessa in corsa per l’Europa League e di conseguenza anche per la Conference.

Il quotidiano sottolinea che per far scattare l’opzione automatica del rinnovo di contratto del tecnico viola - notizia anticipata da FirenzeViola.it - la Fiorentina deve chiudere il campionato in Champions o in Europa League. Ecco insomma, che dopo l’exploit con la Lazio, se la Fiorentina si confermasse una squadra ’ritrovata’, facesse risultato anche a casa del Toro e mettesse nel mirino proprio la Roma (che sarà a Firenze sette giorni dopo) per strappare uno dei posti per l’Europa League che verrà, ecco che anche il futuro di Italiano potrebbe diventare in qualche modo meno incerto - si legge -.

Tutto poi, potrebbe e potrà essere rimesso in discussione dal mercato (allenatori e giocatori), ma una Fiorentina in Europa, oltre a riconsegnare orgoglio e ambizioni al gruppo e alla città, permetterebbe a Italiano di presentarsi al via della prossima stagione forte di un contratto in essere, anzichè da uomo libero.