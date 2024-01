L'ARENA, Faraoni sul mercato: Hellas tratta con la Viola

FirenzeViola.it

Anche la stampa veronese conferma la trattativa in corso, ormai più che indirizzata, tra la Fiorentina e l'Hellas Verona per Davide Faraoni. Ne parla L'Arena, principale quotidiano della città veneta, in prima pagina col titolo in taglio alto: "Faraoni sul mercato. Il capitano è in vendita: l'Hellas tratta con la Viola". Il giocatore ha da giorni l'accordo col club di Commisso, resta da perfezionare quello tra i viola e gli scaligeri, ma le parti, come detto, sono al lavoro.