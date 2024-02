JACK, Dai dolori al tallone a quelli per il non-rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Da dicembre si sono perse le tracce di un giocatore che faceva la differenza: Giacomo Bonaventura. Nessun dubbio - scrive il Corriere dello Sport - su impegno e senso di appartenenza, ma nemmeno (dubbi) che questo Bonaventura sia lontano dal calciatore ammirato nei primi quattro mesi di questa stagione.

Sembrava che la flessione fosse parziale, per via del dolore al tallone, e invece è andato a sommarsi con la questione del rinnovo del contratto. C’è una morale, nel senso di filo che tiene unito il tutto: tra Bonaventura e la Fiorentina non è più come prima e a giugno si diranno addio se non intervengono novità, ma sbaglia di grosso chi pensa che il centrocampista marchigiano non farà di tutto per tornare ad essere quello che è stato da agosto a dicembre.