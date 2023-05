IL TIRRENO, La gara di oggi sarà utile anche per Basilea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Tirreno fa notare come la sfida di oggi contro l’Udinese sia utile anche per la trasferta in terra elvetica: in primis per gestire le risorse atletiche, poi per trovare gli spunti giusti a livello tattico e psicologico da proiettare e sfruttare a Basilea. La partita al cospetto dei friulani vale un prezzo di ottavo posto, obiettivo da salvaguardare in termini economici e in attesa di quelli che potranno essere i verdetti fuori dal campo con la Juventus sotto esame. Quindi, la Fiorentina cercherà la vittoria.