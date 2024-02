GAZZETTA, Viola nel fortino Dall'Ara: i numeri del Bologna

FirenzeViola.it

La Fiorentina va a Bologna per cercare punti importanti in chiave Europa: missione non semplice, visto lo score della squadra di Thiago Motta, soprattutto in casa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, gli emiliani al Dall'Ara non perdono da 11 turni di fila: dopo la prima sconfitta (all’esordio del campionato) contro il Milan, 8 vittorie e due pareggi.

Occhio soprattutto ad un uomo, Lewis Ferguson: lo scozzese è l'arma in più della squadra di Motta, un jolly di centrocampo capace di far male soprattutto in casa: - Ferguson ha colpito il Frosinone e prima di infilare il Sassuolo ha fatto due colpi unici e importanti, affondando la Lazio e poi l’Atalanta nei due 1-0 contro due big -. In casa Fiorentina attenzione massima quindi soprattutto per il britannico capace di decidere più big match in questa stagione.