GAZZETTA, Viola, idea Insigne: pista costosa però...

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si torna a parlare di un obiettivo di mercato già accostato in passato alla Fiorentina, ovvero quello di Lorenzo Insigne, nome che secondo il giornale i viola starebbero seguendo per rinforzare il proprio attacco: la strada - scrive la Gazzetta - è in salita, se si pensa a come poter “limare” gli oltre 10 milioni di ingaggio che percepisce Insigne al Toronto in MLS, ma c’è una base più forte di qualsiasi ostacolo che è la volontà: in questo caso la molla può essere la grande voglia del calciatore di tornare in Serie A. Già nel recente passato Insigne è stato accostato ai viola e il suo profilo potrebbe tornare di moda adesso che Italiano ha bisogno di un profilo in grado di integrarsi nei suoi schemi.

L’idea è molto costosa e altrettanto complicata, però la Fiorentina in passato ha già dimostrato di saper stupire con colpi a sorpresa o ritenuti inizialmente impossibili: Ribery e Mario Gomez al top della sua carriera e perfino Salah dal Chelsea.