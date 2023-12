GAZZETTA, Viola cinica corre verso la CL. Rimpianto Toro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle sue pagine odierne la Gazzetta dello Sport analizza la vittoria della Fiorentina ai danni del Torino. Un anno chiuso nel migliore dei modi con 33 successi e due finali raggiunte. La formazione viola adesso, in attesa delle sfide di oggi, è in terza posizione insieme al Milan. Terzo successo di fila per 1-0 che mostra solidità e cinismo.

La Fiorentina vola verso la Champions grazie alla classe operaia. Tanti invece sono i rimpianti per un Torino che nel primo tempo aveva approcciato meglio dei viola e meritava il gol. Nel secondo tempo, complice anche un calo dei granata, i viola grazie ai cambi di Italiano hanno preso in mano la partita. Gli ingressi di Vojvoda per Bellanova e il cambio di Ricci, fin lì ottimo nell'oscurare Bonaventura, non hanno invece sortito l'effetto sperato da Juric. Così al minuto 83 Ranieri, perso proprio da Vojvoda, segna il goal del definitivo 1-0. Unica nota stonata stonata nella serata della Fiorentina è stata l'infortunio di Sottil.