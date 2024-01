GAZZETTA, Viola chiamata all'impresa. Nico...

FirenzeViola.it

Una partita, quella contro l’Inter, che Italiano sognava già di giocare a Riyad, con l’obiettivo di sfilare dalle mani di Inzaghi il trofeo. Invece i Viola si sono ritrovati a Firenze molto prima del previsto e il test contro i nerazzurri rimandato a domenica. Apre così La Gazzetta dello Sport, che all’interno delle proprie colonne scrive quanto la gara di domenica rappresenti sia un rischio, sia una straordinaria opportunità per svoltare dopo un gennaio senza vittorie. Dopo la sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo e il pareggio contro l’Udinese, Bonaventura e compagni saranno chiamati all’impresa se vorranno mantenere il quarto posto.

In campo, scrive la rosea, saranno tre gli osservati speciali: il primo è senza dubbio Nico Gonzalez. L’argentino è tornato a disposizione e potrà essere un fattore a gara in corso. Il secondo è Lucas Beltran, che recentemente ha leggermente rimpinguato il proprio score realizzativo ma sempre contro squadre di fascia medio-bassa. Ora cerca un gol pesante contro un avversario di livello per fare il salto di qualità e per sfidare a distanza Lautaro Martinez, il giocatore di Serie A che può essere il suo punto di riferimento. Il terzo è Jonathan Ikoné, che nonostante non sia sul mercato avrà tutti gli occhi del Franchi puntati addosso. In settimana il rigore sbagliato in Supercoppa è stato uno dei principali temi di dibattito e un gol - il primo in campionato - farebbe placare i tanti mugugni che ormai accompagnano le sue prestazioni.

Una delle chiavi della partita sarà proprio il modulo su cui ancora non ci sono certezze. Non è escluso l’impiego della difesa a tre come in Coppa Italia contro il Bologna, ma in settimana Vincenzo Italiano ha provato di nuovo il 4-2-3-1. In entrambi i casi la speranza di Italiano è quella di avere Arthur al top. Nell’ultimo periodo il brasiliano non è stato al meglio e quando lui non gira soffre tutto il resto della formazione.