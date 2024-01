GAZZETTA, Viola a due volti. Reazione nella ripresa

FirenzeViola.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo il 2-2 del Franchi contro l'Udinese le buone notizie in casa Fiorentina sono solo due: Le reti di Beltran e Nzola, prima volta a segno insieme, e la partenza questa mattina, direzione Riyad, per la Supercoppa Italiana. Contro i bianconeri la Fiorentina è entrata male in campo e, per tutto il primo tempo, non è riuscita a mettere mai in difficoltà i friulani. Due volte in svantaggio i viola non hanno mollato e alla fine, dopo aver raggiunto il 2-2 con Nzola su rigore, potevano anche vincerla se il destro di Bonaventura non si fosse fermato sul palo.

Durante la prima frazione di gioco i viola sono stati lenti, prevedibili e hanno sofferto la maggior fisicità e la maggior determinazione degli uomini di Cioffi. Nella ripresa con alcuni cambi, su tutti Arthur e Faraoni, la formazione di Italiano è migliorata anche se i viola sono diventati padroni dal campo solamente quando l'Udinese ha deciso si è abbassata nel finale per difendere il secondo vantaggio di Thauvin.