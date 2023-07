GAZZETTA, Vice Dodò: c'è Pierozzi. E Gendrey...

FirenzeViola.it

Un altro aspetto che verrà valutato in ritiro al Viola Park dopo l'addio di Venuti sarà colui che andrà a ricoprire il ruolo di vice Dodò. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la Fiorentina seguirà con molta attenzione le risposte di Niccolò Pierozzi, classe 2001 tornato dal prestito dalla Reggina. In alternativa, scrive il quotidiano, rimane viva l'ipotesi Gendrey del Lecce.